В Киеве второй день количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших – Кличко

У 54 жителей Киева, в том числе 11 медиков, лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, при этом в городе второй день наблюдается положительная динамика в соотношении вылечившихся и заболевших, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 54 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2 793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг днем.

Он отметил, что среди заболевших 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 1 год и 11 лет, а также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел, - когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города ", - подчеркнул Кличко.