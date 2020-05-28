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05:27 28.05.2020

Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA

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Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на "Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), если он будет принят Палатой представителей США.
"Если законопроект о FISA будет принят сегодня вечером в Палате Представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна только что пережила величайшее политическое преступление в своей истории. Массовое злоупотребление FISA было большой частью этого", - написал Трамп в твиттере.
Срок действия программы слежки "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), которая позволяет следить за подозреваемым с использованием всех его электронных устройств, истек 15 марта. Сенат уже проголосовал за продление данной программы на 2,5 года.
Ранее генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц обнаружил, что в ФБР систематически допускают нарушения и ошибки при подготовке запросов о постановке подозреваемых на "прослушку" для защиты нацбезопасности.
"У нас нет уверенности в том, что ФБР выполняла все процедуры в соответствии с действующими правилами, а также - в том, что весь процесс (подготовки запросов - ИФ) проводился таким образом, чтобы не нарушать стандарты на запросы о "прослушке", закрепленные в Акте о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA)", - говорится в отчете генерального инспектора.
В статье отмечается, что изначально подобные проблемы были выявлены в случае с бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа - Роджера Стоуна.
В ноябре 2019 года экс-советник был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о "вмешательстве" России в выборы в США 2016 года.

Теги: #сша #вето #трамп #слежка
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