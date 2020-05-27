Беленюк задекларировал почти 1,3 млн грн дохода, $126 тыс., EUR41 тыс. и 856 тыс. грн наличными, приобрел в 2019 году авто за 678 тыс. грн

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк ("Слуга народа") получил за прошлый год 1 млн 299 тыс. 710 грн дохода.

Согласно поданной годовой декларации, в 2019 году он получил 148 тыс. 866 грн зарплаты народного депутата и 29 тыс. грн от партии "Слуга народа", 114 тыс. 789 грн зарплаты и 344 тыс. грн материальной помощи от государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение", где работает спортсменом-инструктором по совместительству, 115 тыс. 226 грн от Национального олимпийского комитета Украины, 161 тыс. 827 грн выплат военнослужащему от Министерства обороны Украины.

Беленюк также получил в прошлом году 143 тыс. 460 грн от управления по делам семьи, молодежи и спорта Полтавской ОГА и 18 тыс. 240 грн от Полтавской областной школы высшего спортивного мастерства, 60 тыс. грн стипендии от исполкома Кременчугского горсовета. Кроме того, он задекларировал 150 тыс. грн за продажу движимого имущества гражданину Украины Кириллу Шуклинову и 6840 грн страховых выплат от ЧАО "Страховая группа "ТАС".

Беленюк хранит наличными $126 тыс., EUR41 тыс., 856 тыс. грн. У него размещено 93 тыс. 740 грн и EUR7767 в ПриватБанке, 10 тыс. 861 грн в Ощадбанке.

В декабре 2018 года приобрел квартиру в Киеве площадью 39,8 кв. м. Также он задекларировал недостроенную квартиру площадью 52,7 кв. м в столице.

В 2016 году Беленюк приобрел автомобиль Toyota RAV4 (2011 года) за 90 тыс. грн, а в августе 2019 года Toyota Camry (2019 года выпуска) за 677 тыс. 890 грн.

Его мама Светлана Беленюк в 2015 году приобрела за 700 тыс. грн дом площадью 149,1 кв. м и за 62 тыс. грн земельный участок площадью 566 кв. м в селе Шевченково Киево-Святошинского района Киевской области.