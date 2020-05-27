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17:56 27.05.2020

Российские наемники на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого

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Российские наемники на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого

Российские наемники с начала текущих суток, 27 мая, на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, также обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого противник вел огонь по нашим военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Кроме того, позиции украинский защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи н.п.Новолуганское враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм.

"Также, вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

В то же время на участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #обстрелы #золотое
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