Суд признал противоправным вывод Украинского института нацпамяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не запрещена в Украине

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску к Украинскому институту национальной памяти и его главе, а также третьему лицу ныне экс-главе УИНП Владимиру Вятровичу, признав противоправным вывод Института о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой нацистского тоталитарного режима.

"После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16.05.2017 за №01/1015", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Судебной власти Украины в среду.

В информации отмечается, что дело рассматривалось коллегией судей Окружного административного суда Киева, и всего было проведено около 20 открытых судебных заседаний. Владимир Вятрович, который был надлежащим образом уведомлен о дате судебных заседаний, не появлялся на них в течение всего срока рассмотрения дела. При этом суд постановлениями от 6 ноября 2019 и от 4 декабря 2019 признавал явку Владимира Вьятровича в судебное заседание обязательной.