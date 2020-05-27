Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

Кабинет министров продлил до 1 июля срок запрета на экспорт товаров протитвоэпидемиологического назначения.

Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок правительство приняло на заседании в среду.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения... на срок до 1 июля 020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе правительственного заседания.