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13:00 27.05.2020

Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

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Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

Кабинет министров продлил до 1 июля срок запрета на экспорт товаров протитвоэпидемиологического назначения.

Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок правительство приняло на заседании в среду.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения... на срок до 1 июля 020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе правительственного заседания.

Теги: #коронавирус #экспорт #сиз #кабмин
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