События

09:14 27.05.2020

В Украине 321 новый случай заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 420 выздоровевших, 14 ранее заболевших умерли

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В Украине 321 новый случай заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 420 выздоровевших, 14 ранее заболевших умерли

321 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 420 выздоровели.

Днем ранее сообщалось о 339 новых случаях заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 25 мая – о 259 новых заболевших, а 24 мая – о 406.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 252 человека, что на 113 меньше, чем днем ранее.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки - 14 детей и 58 медицинских работников (с начала пандемии - 1 595 детей и 4 241 медработник).

На госпитализацию за сутки было направлено 95 человек, у которых был диагностирован COVID-19, в том числе один ребенок и 16 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 6 831 пациенту, из них 264 детям и 794 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки не подключили никого (с начала пандемии –259 человек, в том числе одного ребенка и 22 медика).

Лабораторно исследовано 312 532 образца методом ПЦР, в том числе 10 796 за минувшие сутки.

Теги: #снбо #коронавирус
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