События

08:48 27.05.2020

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 21000 взрывоопасных предметов

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С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 21000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. также  Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 21 тыс. 490 взрывоопасных предметов, в том числе 317 авиационных бомб.

 «С начала 2020 года, по состоянию на 26 мая, пиротехники Службы спасения уже уничтожили 21 тыс. 490 взрывоопасных предметов, в том числе 317 авиационных бомб»,  - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

«В частности, в Донецкой области в течение 25 мая, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,39 га местности, где обнаружено и изъято 8 единиц ВНП. На территории Луганской области проверено 6,21 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 22 артиллерийских снаряда, 34 минометных мины и 1 взрыватель», - подытожили в сообщении.

 

Теги: #гсчс #ликвидация #украина #снаряд
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