С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 21000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. также Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 21 тыс. 490 взрывоопасных предметов, в том числе 317 авиационных бомб.

«С начала 2020 года, по состоянию на 26 мая, пиротехники Службы спасения уже уничтожили 21 тыс. 490 взрывоопасных предметов, в том числе 317 авиационных бомб», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

«В частности, в Донецкой области в течение 25 мая, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,39 га местности, где обнаружено и изъято 8 единиц ВНП. На территории Луганской области проверено 6,21 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 22 артиллерийских снаряда, 34 минометных мины и 1 взрыватель», - подытожили в сообщении.