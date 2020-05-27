Украина в ООН призвала РФ отказаться от  логики войны

Постоянное представительство Украины в ООН призвало Российскую Федерацию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.

"Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатом саммита N4 в Париже и Минским соглашениями", - говорится в сообщении, на официальной странице постоянного представительства Украины в ООН в соцсети Фейсбук в ночь на среду.