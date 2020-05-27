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02:45 27.05.2020

ГБР: завершено досудебное расследование в отношении двух бывших судей, выносивших неподсудные решения во времена Майдана

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ГБР: завершено досудебное расследование в отношении двух бывших судей, выносивших неподсудные решения во времена Майдана

Следователи Управления по расследованию дел Майдана ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, выносивших неподсудные решения во время Революции Достоинства.

« Следствием установлено, что бывшие судьи - сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 совершившили противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам была незаконно ограничена личная свобода, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах», - говорится в сообщении, на официальной странице ГБР в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Экс судьи подозреваются принятии заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 УК).

Теги: #дела #майдан #гбр #украина
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