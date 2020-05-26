Сотрудничество Украины с ЕС направлено на членство в ЕС путем имплементации соглашения об ассоциации до 2025 года – нацпрограмма под эгидой комиссии Украина-НАТО

Сотрудничество Украины с ЕС направлено на обретение членства в Евросоюзе путем имплементации соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 2025 года, а достижение соответствия критериям для вступления в ЕС является одной из стратегических целей утвержденной 26 мая президентом Владимиром Зеленским Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.

"Сотрудничество с Европейским союзом направлено на обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство с целью обретения полноправного членства в ЕС и обеспечивается путем дальнейшей имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (конечный срок выполнения - 2025)", - говорится в национальной программе.

В программе указывается, что большинство граждан Украины поддерживают стремление Украины к обретению полноправного членства в Европейском союзе.