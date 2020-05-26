У еще троих военнослужащих из Львовской и Черкасской области подтвержден COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро вторника, 26 мая, коронавирус зафиксирован еще у троих человек, при этом выздоровели уже 96, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 26 мая в Вооруженных силах Украины болеет 60 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусой SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровела 96 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19. Трое военнослужащих (Львовская область - 2 человека и Черкасская - 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У одного военнослужащего наблюдается легкое течение заболевания, у остальных симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 261 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 42 человека.

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 мая в Украине количество инфицированных коронавирусом составляет 21 584 человека (1 581 ребенок , 4 183 медиков), из них - 644 летальных, 7 575 человек ( в т.ч. 1913 медиков) выздоровели.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.