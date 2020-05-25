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23:25 25.05.2020

Испания снизила статистику по Covid-19, объяснив это новой стратегией диагностики

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Испания снизила статистику по Covid-19, объяснив это новой стратегией диагностики

Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с Covid-19, информирует испанская телерадиокомпания РТВЕ.

В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончалось на 1 тыс. 918 пациентов меньше, чем сообщалось ранее. Кроме того, на 372 снижено общее число заразившихся Covid-19.

Как пояснили в ведомстве, причина такого уточнения заключается "в новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии".

По данным испанского Минздрава на понедельник, общее число инфицированных Covid-19 составляет 235 тыс. 400 человек, из них 26 тыс. 834 скончались.

Теги: #испания #коронавирус #статистика #пересчет
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