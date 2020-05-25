События

21:21 25.05.2020

В Харьковском горсовете проходят обыски у вице-мэра и директора департамента инфраструктуры - источник

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В Харьковском горсовете проходят обыски у вице-мэра и директора департамента инфраструктуры - источник

В Харьковском горсовете в понедельник вечером проходят обыски в кабинетах заместителя городского головы Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана, сообщил информированный источник.

"Проходят обыски у Дульфана и Водовозова", - сказал источник корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он затруднился сказать, кто из силовиков проводит обыски и по какому делу.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что обыски в горсовете проходят в рамках уголовного производства, связанного с введением в городском общественном электротранспорте единого электронного билета E-ticket.

Теги: #обыски #харьков #горсовет
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