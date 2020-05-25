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19:01 25.05.2020

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" - КГГА

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Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" - КГГА

До 21:00 понедельника, 25 мая, дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Как отметили в КК "Киевавтодор", готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции", - говорится в сообщении.

В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Теги: #киев #дождь
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