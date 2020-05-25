События

18:38 25.05.2020

В Киеве правоохранители блокировали деятельность наркогруппировки, к которой причастен сотрудник СБУ

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В Киеве правоохранители блокировали деятельность наркогруппировки, к которой причастен сотрудник СБУ

Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве пресекли деятельность наркогруппировки, к которой причастен сотрудник ведомства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что дельцы обустроили в столице нарколаборатории в квартирах и гаражах, где изготавливали амфетамин в большом количестве.

"Клиентов для сбыта психотропных они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальных кругах и через интернет-мессенджер. Для передачи психотропного вещества и наркотических средств наркодельцы использовали так называемые "закладки" на территории Киевской области. Переправки психотропного вещества в другие регионы осуществляли через частные почтовые сервисы", - говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения следственных действий правоохранители задокументировали, что наркодельцы изготовляли до 20 кг амфетамина ежемесячно на 2 млн грн по ценам "черного рынка".

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задержали четырех участников наркогруппировки.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Теги: #киев #сбу #наркотики
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