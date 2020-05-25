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17:45 25.05.2020

Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник

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Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник

В понедельник российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив, в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения сторон, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонительным укреплениям Объединенных сил вблизи Песок.

Близ Марьинки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе н.п.Павлополь в утренние часы агрессор с различных направлений совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под вражеский обстрел со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку н.п.Богдановка, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку н.п.Тарамчук.

Теги: #всу #рф #оос
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