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17:28 25.05.2020

RDS планирует открыть автодорогу Н-01 “Киев – Знаменка” на 3 мес. раньше плана

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RDS планирует открыть автодорогу Н-01 “Киев – Знаменка” на 3 мес. раньше плана

Строительство на трассе Н-01 “Киев – Знаменка”, работы на трех участках которой выполняет группа дорожно-строительных компаний RDS в рамках программы правительства и президента “Большая стройка”, идет с опережением графика на три месяца, сообщает компания в понедельник.

"Идем с опережением графика по трассе H-01. Там всего три участка. Согласно контракту, первый из них мы должны сдать в сентябре, второй в октябре, третий в ноябре, но мы в июле закончим все", - заявил совладелец группы RDS Юрий Шумахер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на объекте работает почти 100 человек, сотрудники соблюдают нормы санитарной безопасности.

В компании уточнили, что она подписала договора по этому участку на общую сумму 658 млн гривен со Службой автомобильных дорог Черкасской области. Ремонт идет в Городищенском и Смелянском районах. Произведен демонтаж 36,8 км старого дорожного покрытия. Новое покрытие будет двухслойным. На месте уже полностью лежит нижний слой асфальтобетонного покрытия. В Городищенском районе положено 14 км верхнего финишного слоя покрытия. Сейчас движение транспорта происходит в реверсном режиме.

Группа RDS входит в топ-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

По состоянию на апрель 2020 года компания работает в 8 регионах Украины и имеет 10 производственных баз. В частности, строит бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области – путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев – Харьков - Должанский".

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.

Теги: #rds #дорога
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