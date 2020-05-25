СБУ разоблачила систему продажи несертифицированных биодобавок, якобы защищающих от коронавируса

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили систему продажи через интернет и сеть колл-центров несертифицированных биодобавок, якобы обладающих свойствами усиливать защитные возможности организма от коронавируса, сообщается на сайте СБУ в понедельник.

Согласно сообщению, организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Правоохранители также выявили $1,1 млн.

Кроме того, сотрудники СБУ совместно с главным управлением ГФС в Киеве также установили, что из-за продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн грн.