Храмы во Франции открылись для прихожан с условием соблюдения противовирусных мер

Во Франции с субботы разрешено посещение верующими религиозных учреждений, сообщают европейские СМИ.

Прихожане при посещении храмов должны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Перед тем как войти в помещение необходимо продезинфицировать руки и надеть на лицо защитную маску.

Режим изоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, был ослаблен во Франции в мае, но тогда посещение церкви осталось под запретом.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от губернаторов штатов разрешить деятельность религиозных учреждений как жизненно необходимых американцам во время пандемии.