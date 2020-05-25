События

10:10 25.05.2020

Храмы во Франции открылись для прихожан с условием соблюдения противовирусных мер

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Храмы во Франции открылись для прихожан с условием соблюдения противовирусных мер

Во Франции с субботы разрешено посещение верующими религиозных учреждений, сообщают европейские СМИ.

Прихожане при посещении храмов должны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Перед тем как войти в помещение необходимо продезинфицировать руки и надеть на лицо защитную маску.

Режим изоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, был ослаблен во Франции в мае, но тогда посещение церкви осталось под запретом.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от губернаторов штатов разрешить деятельность религиозных учреждений как жизненно необходимых американцам во время пандемии.

Теги: #церковь #храмы #франция
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