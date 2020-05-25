Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс. с начала пандемии
В Бразилии с начала пандемии COVID-19 общее число инфицированных достигло 363 тыс. 221 человека, увеличившись за сутки на 15 тыс. 813 случаев, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье.
Новыми жертвами коронавируса стали 653 человека, общее число летальных исходов достигло 22 тыс. 666, говорится в официальном сообщении ведомства.
Бразилия по числу связанных с коронавирусом заболеваний занимает второе место в мире после США.