Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс. с начала пандемии

В Бразилии с начала пандемии COVID-19 общее число инфицированных достигло 363 тыс. 221 человека, увеличившись за сутки на 15 тыс. 813 случаев, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье.

Новыми жертвами коронавируса стали 653 человека, общее число летальных исходов достигло 22 тыс. 666, говорится в официальном сообщении ведомства.

Бразилия по числу связанных с коронавирусом заболеваний занимает второе место в мире после США.