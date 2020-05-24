Участники акции "СтопРеванш" обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский, и начали расходиться

Колонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" пришли к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой президент Украины Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к зданию подошли около тысячи людей с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".

Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе.

Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли фаеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.