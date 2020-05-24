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08:04 24.05.2020

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

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Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

США приветствовали заявления правительства Афганистана и движения "Талибан" о готовности соблюдать режим прекращения огня на период празднования завершения месяца поста Рамазан - Ид аль-Фитр.

"Мы приветствуем решение движения "Талибан" соблюдать режим прекращения огня во время Ида, а также заявление афганского правительства о взаимном ответе и объявлении о своем собственном прекращении огня", - заявил в воскресенье специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Сразу же должны последовать другие позитивные шаги: освобождение оставшихся заключенных, как указано в соглашении между США и талибами", - написал Халилзад в твиттере.

По его словам, обе стороны должны не допустить возвращения к высокому уровню насилия, а также достичь соглашения о новой дате начала межафганских переговоров.

"Это важная возможность, которую нельзя упускать. США сделают все возможное, чтобы помочь", - подчеркнул американский дипломат.

Теги: #представитель #сша #афганистан #перемирие
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