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07:15 24.05.2020

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения - штаб ООС

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Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения - штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Каменка, Авдеевка, Гнутово, Старогнатовка, Верхнеторецкое, Майорское, Крымское

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили четырех и ранили не менее семи российских наемников на Донбассе.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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