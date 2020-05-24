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01:02 24.05.2020

Генсек НАТО приветствовал договоренность о трехдневном прекращении огня в Афганистане

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Генсек НАТО приветствовал договоренность о трехдневном прекращении огня в Афганистане

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал использовать трехдневное перемирие в Афганистане по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан в целях более прочного мира.

"Я приветствую заявления правительства Афганистана и движения "Талибан" о трехдневном прекращении огня в связи с Идом (исламским праздником разговения Ид-аль-Фитр - ИФ). Все стороны должны воспользоваться этой возможностью для достижения мира на благо всех афганцев", - написал глава НАТО в твиттере вечером в субботу.

По его словам, "НАТО сохраняет приверженность долгосрочной безопасности Афганистана".

Как сообщалось, радикальная группировка "Талибан"  объявила трехдневное перемирие в Афганистане в честь завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, распространенном в субботу, заявил, что руководство группировки распорядилось "нигде не проводить наступательных операций против врага", а также, что талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня.

Кроме того, руководство группировки запретило боевикам проникать в районы, контролируемые правительством Афганистана. Это сделано для того, чтобы "соотечественники смогли спокойно отпраздновать Ид-аль-Фитр", отмечается в заявлении.

Перемирие начнет действовать с воскресенья.

Между тем, министр общественного здравоохранения Афганистана Ферузиддин Феруз призвал жителей страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздновать Ид аль-Фитр дома.

Теги: #генсек #афганистан #бельгия #нато
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