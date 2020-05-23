События

20:53 23.05.2020

Советник главы МВД Шкиряк: предварительная версия смерти депутата Давыденко – самоубийство

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Советник главы МВД Шкиряк: предварительная версия смерти депутата Давыденко – самоубийство

Предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давыденко – самоубийство, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Предварительная версия – самоубийство", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева. "Также там лично находятся глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко", - сообщил он.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве. «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы», - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #киев #украина #убийство
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