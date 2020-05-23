В Киеве с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме, все рынки и ярмарки

В Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И так же 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.