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10:28 23.05.2020

В Киеве с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме, все рынки и ярмарки

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В Киеве с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме, все рынки и ярмарки

В Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И так же 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Теги: #киев #карантин #рынки #транспорт
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