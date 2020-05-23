Число жертв коронавируса в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 субботы достигло 338 тыс. 225 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 301, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 млн 213 тыс. 483 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 110 тыс. 205, излечились более 2 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 306 тыс. 161 человек, количество смертельных случаев превысило 340 тыс., излечились более 2 млн 160 тыс.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 601 тыс. 434 (96 тыс. 007 скончавшихся), Бразилии - 330 тыс. 890 (21 тыс. 048), Великобритании - 255 тыс. 544 (36 тыс. 475), Испании - 234 тыс. 824 (28 тыс. 628), Италии - 228 тыс. 658 (32 тыс. 616), Франции - 182 тыс. 015 (28 тыс. 218), Германии - 179 тыс. 710 (8 тыс. 228), Турции - 154 тыс. 500 (4 тыс. 276), Иране - 131 тыс. 652 (7 тыс. 300), Индии - 125 тыс. 149 (3 тыс. 728), Перу - 111 тыс. 698 (3 тыс. 244).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 43,6 против 42,9 в пятницу. В США он достиг 295 человек, Испании - 612, Великобритании - 536, Италии - 539, Бразилии - 99, Франции - 433, Германии - 100, Турции - 51, Иране - 87, Индии - 3, Перу - 99.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.