События

08:14 23.05.2020

В ДТП в Черкасской области погибли четыре человека, еще шесть травмировались

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В ДТП в Черкасской области погибли четыре человека, еще шесть травмировались

В результате дорожно-транспортного происшествия в Жашковском районе (Черкасская обл.) погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть травмировались, из них трое детей, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Жашковском районе на 154 км автомобильной дороги М 05 Киев - Одесса в результате столкновения трех автомобилей погибли 4 человека, из них 1 ребенок (2014 г.р.) и 6 травмированы, из них 3 ребенка (2014 и 2016 г.р.), которые госпитализированы в больницы с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.

Для деблокирования погибших от ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Теги: #жертвы #дтп #украина #черкасская_область
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