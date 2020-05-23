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02:42 23.05.2020

В Донецкой области впервые объявлен приговор за пропаганду войны

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В Донецкой области впервые объявлен приговор за пропаганду войны

В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта суд объявил приговор за пропаганду войны. Женщину признали виновной по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины - по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины", - говорится в сообщении.

Суд установил, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла через Интернет изображения с призывами к решению военного конфликта на Донбассе.

Приговор суда - три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Теги: #донецкая_область #пропаганда #украина #приговор
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