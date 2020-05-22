События

20:21 22.05.2020

В Пакистане подтвердили гибель 57 человек в авиакатастрофе близ Карачи

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В Пакистане подтвердили гибель 57 человек в авиакатастрофе близ Карачи

В Минздраве пакистанской провинции Синд подтвердили информации о гибели 57 человек в результате авиакатастрофы близ аэропорта Карачи, сообщает пакистанское издание Dawn.

При этом пока не установлено, погибли ли только пассажиры и члены экипажа самолета, либо среди них есть жители района, где произошло крушение самолета.

Число погибших, как ожидается, будет увеличиться, так как спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Согласно данным Dawn, два находившихся на борту человека живы. Один из них - президент банка Пенджаба. Оба пациента госпитализированы, у них серьезные ожоги.

В общей сложности на борту рухнувшего на густонаселенный район Карачи самолета Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines находилось 107 человек. Самолет следовал рейсом из Лахора в Карачи.

Теги: #самолет #крушение #пакистан
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