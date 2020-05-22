События

19:34 22.05.2020

В детсадах в период карантина будут проводить температурный скрининг, запретят родительные собрания и мягкие игрушки, а сотрудники будут в масках

2 мин читать
В детсадах в период карантина будут проводить температурный скрининг, запретят родительные собрания и мягкие игрушки, а сотрудники будут в масках

Дошкольные образовательные заведения после возобновления работы в период карантина должны будут выполнять ряд предписаний, в частности, проводить регулярный температурный скрининг сотрудникам и детям, усиленно дезинфицировать помещения, запрещено пользоваться многоразовыми полотенцами и мягкими игрушками и ограничить контакт между детьми из разных групп.

Соответствующие временные рекомендации по организации работы детских садов на период карантина, введенного в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19, подписаны главным государственным санитарным врачом и опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

"Детские сады откроют в период адаптивного карантина, а не после его прекращения, поэтому детям и работникам будут измерять температуру, а помещения будут дополнительно дезинфицировать, убирать и проветривать. Безопасность и здоровье детей и работников детсадов - наш главный приоритет ", - рассказала и.о. Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

При входе в детсад его сотрудники и дети должны будут проходить температурный скрининг. Также в течение дня, как минимум раз в четыре часа, сотрудники должны будут измерять детям температуру. Детей с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами острого респираторного заболевания будут изолировать и извещать медработников и родителей.

Все сотрудники детсадов должны будут носить маски или респираторы в течение рабочего дня, уделять особое внимание дезинфекции рук и мыть их с мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками минимум раз в два часа. Учреждения дошкольного образования должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию поверхностей минимум раз в два часа, влажную уборку два раза в день, а также проветривать помещение в течение дня.

В период карантина в детских садах будет запрещено, в частности, использовать многократные полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом; находиться в помещении в уличной обуви; проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы; проводить родительские собрания иначе как дистанционно.

На время адаптивного карантина Минздрав рекомендует предоставлять приоритет активностям на свежем воздухе; создать максимальную дистанцию в группе и во время питания; ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного инвентаря; разработать график прогулок таким образом, чтобы не допустить смешивания групп.

Теги: #карантин #детсады
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 22.05.2020
В Испании уже почти неделю меньше 100 смертей в сутки от коронавируса

В Испании уже почти неделю меньше 100 смертей в сутки от коронавируса

20:08 22.05.2020
В Донецкой и Закарпатской областях ослабления карантина в ближайшее время не будет

В Донецкой и Закарпатской областях ослабления карантина в ближайшее время не будет

19:44 22.05.2020
В Херсонской и Одесской областях началось послабление карантина

В Херсонской и Одесской областях началось послабление карантина

21:55 21.05.2020
Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

20:07 21.05.2020
С 22 мая в Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки – Минздрав

С 22 мая в Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки – Минздрав

14:55 21.05.2020
В Ровенской области смягчение карантина не планируется - глава ОГА

В Ровенской области смягчение карантина не планируется - глава ОГА

02:05 21.05.2020
В Харькове готовятся открыть детские сады с 1 июня

В Харькове готовятся открыть детские сады с 1 июня

16:15 20.05.2020
Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

15:31 20.05.2020
Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

15:21 20.05.2020
Кабмин перевел карантин в адаптивный по регионам с 22 мая по 22 июня с этапами послабления с 1 и 10 июня

Кабмин перевел карантин в адаптивный по регионам с 22 мая по 22 июня с этапами послабления с 1 и 10 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ КИЕВО ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА КАБМИН

В ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре Зеленский указал: объектами госсобственности управляет Кабмин

ТКГ ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС ОБСЕ СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

НСЗУ КОНКУРС КАДРЫ КАБМИН

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

ЛЬВОВ КОРОНАВИРУС ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

МЕТРО КЕРНЕС ХАРЬКОВ

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая - Кернес

ПОСЛЕДНЕЕ

Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня

Португалия готова принимать туристов, им будут измерять температуру по прибытии

У директора харьковской "инфекционки" подтвержден COVID-19 - источник

В Одессе завершили разбор обвалившейся части жилого здания на ул. Торговой

Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс грн

В Пакистане подтвердили гибель 57 человек в авиакатастрофе близ Карачи

ОАСК рассмотрит иск "Партии Шария" против НАПК с требованием выплатить 3,2 млн грн госфинансирования партий за 2019 год

Украина предлагает партнерам свои знания и опыт в нейтрализации кибератак - Кулеба

В Африке зарегистрировали уже более 100 тыс. случаев COVID-19

Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА