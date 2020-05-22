Команда НСЗУ призывает Зеленского, Шмыгаля и Разумкова не допустить внеконкурсного назначения главы НСЗУ

Команда Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) призывает президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения главы НСЗУ.

"Главой НСЗУ должен быть назначен достойный кандидат, способный взять на себя ответственность за справедливое распределение 86 млрд грн грн Программы медицинских гарантий (ПМГ) в интересах 37 млн чел., эффективное управление ПМГ в условиях пандемии COVID-19, сохранение и дальнейшее развитие независимой государственной институции", - говорится в открытом обращении коллектива НСЗУ, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

Коллектив НСЗУ подчеркивает, что в результате конкурса главой Нацслужбы должен быть назначен "профессионал, способный достойно продолжить трансформацию системы здравоохранения Украины ради здоровья граждан, создание надлежащих условий труда медработников, обеспечение прозрачного и эффективного использования средств налогоплательщиков, направляемых на медобслуживание пациентов".

В НСЗУ напоминают, что 20 мая 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов провел собеседования с тремя кандидатами на должность главы НСЗУ, "финалистами открытого, честного и прозрачного конкурса, прошедшими все этапы отбора еще в январе этого года и набравшими наибольшее количество баллов".

"В результате ни один из трех кандидатов не был избран победителем, несмотря на то, что благодаря личному вкладу каждого из них уже успешно проведена реформа первичной медицинской помощи, отработан механизм трансформации системы финансирования медицины в Полтавской области, начата реформа специализированной медицинской помощи и внедрен электронный рецепт для всей страны", - говорится в обращении.

Коллектив НСЗУ просит при проведении нового конкурса соблюсти определенные законодательством процедур, чтобы избежать недостатков, допущенных при проведении собеседования.

В частности, НСЗУ призывает при проведении конкурса заблаговременно предупреждать кандидатов о проведении его этапов, приглашать к участию наблюдателей, в частности от организаций гражданского общества, проводить видеозапись во время собеседования с последующей ее публикацией в соответствии с законодательством.

В НСЗУ также призывает при проведении конкурса использовать унифицированные вопросы для собеседования с кандидатами, что позволит объективно сравнить и оценить ответы, а также надлежаще информировать кандидатов о решении по результатам конкурса.

"Мы подчеркиваем важность продолжения трансформации системы финансирования здравоохранения без потери смысла, миссии, ценностных ориентиров и пациентоориентованости. Главой НСЗУ должен стать профессионал с глубоким пониманием системы финансирования здравоохранения, который разделяет ценности НСЗУ: честность, открытость, прозрачность и нулевая толерантность к коррупции", - подчеркивают в Нацслужбе.

Как сообщалось, в пятницу, 22 мая, Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Документы кандидатов принимаются до 25 мая.

Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения - не менее трех лет.

Такое требование, в частности, не дает возможность участия в конкурсе представителей НСЗУ.

Ранее на заседании правительства министр здравоохранения Степанов сообщил, что по итогам конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.