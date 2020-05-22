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18:11 22.05.2020

Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия из-за историй с управлением автомобилем в нетрезвом виде

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Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия из-за историй с управлением автомобилем в нетрезвом виде

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентин Сердюк временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ВСП), сообщает управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

"Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 мая 2020", - говорится в сообщении Совета.

В ВСП поясняют, что в случае принятия решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности. Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия ВСП решение об их увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты.

Агентству "Интерфакс-Украина" в ВСП пояснили, что судья Сердюк 2 марта 2019 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, от прохождения теста на алкоголь отказался. Судья был привлечен к административной ответственности в виде штрафа размере 10 тысяч грн и лишения права управлять автомобилем сроком на один год.

Кроме того, от осуществления правосудия отстранен и судья пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан, сообщает ВСП.

Этот судья также совершил административное правонарушения: 25 января 2019 года в Одессе, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, судья наехал на припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Кроме того, на камеру зафиксирован разговор сотрудника патрульной полиции с судьей, в котором последний позволил себе нецензурные высказывания.

Теги: #судьи #вождение #верховный_суд #суд
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