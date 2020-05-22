НАБУ не сообщало о подозрении врио члену правления "Укрзализныци", все затребованные электронные носители был переданы правоохранителям добровольно

Детективы Национального антикоррупционного бюро не сообщали о подозрении в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщением "Киев-Борисполь" врио члена правления компании Роману Веприцкому.

"Детективы НАБУ сегодня действительно приезжали ко мне домой. Вели себя корректно. Предъявили судебное решение о доступе к электронным носителям. Я передал им все носители добровольно. Обыска как такового не было. Свободу передвижения мою, либо членов моей семьи, не ограничивали. О подозрении не сообщали", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Веприцкого, все его действия на посту директора Юго-Западной дороги были законными.

"Я абсолютно открыт и готов оказывать следствию всю необходимую помощь для установления истины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, антикоррупционые органы в пятницу провели следственные действия у должностных лиц "Укрзализныци" и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для "Бориспольского экспресса".