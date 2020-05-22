Суд отказал в изменении меры пресечения экс-руководителю департамента ГФС с залога на личные обязательства

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в изменении меры пресечения экс-главе департамента Государственной фискальной службы, на заседании продолжили исследование письменных доказательств обвинения, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"22 мая 2020г в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины. На нем сторона защиты подала ходатайство в суд об изменении меры пресечения руководителю департамента ГФС Украины с залога на личное обязательство. Заслушав доводы сторон, суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства",- говорится в сообщении САП.

В прокуратуре сообщают, что в ходе заседания в этот день ВАКС продолжил исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП.

"Следующее рассмотрение по делу назначено на 9:15 22 июня 2020 года",- говорится в сообщении.

Как известно, речь идет о так называемом "деле Насирова" - бывшего главы Государственной фискальной службы.

Как сообщалось, в ночь на 3 марта 2017 года Роман Насиров был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает за ее пределами.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

17 мая Насиров подал ходатайство относительно передачи его уголовного производства для рассмотрения в ВАКСе.