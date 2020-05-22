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15:23 22.05.2020

Facebook может перевести до половины персонала на "удаленку" после пандемии

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Facebook может перевести до половины персонала на "удаленку" после пандемии

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, продолжит использовать режим удалённой работы после окончания пандемии коронавируса, рассчитывая через пять-десять лет перевести на работу из дома до половины сотрудников, заявил глава компании Марк Цукерберг.

В ближайшее время Facebook будет "активно" привлекать новых сотрудников для удалённой работы, сказал Цукерберг в ходе видеоконференции в четверг. На первых этапах компания планирует нанимать только людей из городов США, в которых нет офисов Facebook, преимущественно на вакансии старших инженеров.

По согласованию с руководителями отдельных команд новым сотрудникам будут предлагать работу из дома. Удаленно смогут работать и действующие сотрудники Facebook по всему миру, которые имеют высокие показатели качества труда. Со временем удалённый режим будет распространен также на сотрудников вне инженерного отдела Facebook.

Способность Facebook продолжать работу на фоне ограничений, введенных из пандемии COVID-19, придала ему уверенности в дистанционном режиме работы, отметил Цукерберг в интервью газете The Wall Street Journal. Он ожидает, что в течение следующих пяти-десяти лет на удаленную работу перейдут до 50% сотрудников Facebook. По состоянию на конец марта штат компании превышал 48 тыс. чел., по данным Bloomberg.

Facebook уже разрешила сотрудникам, которые могут работать из дома, остаться в этом режиме до конца 2020 года. Такую же возможность предоставила работникам американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google. Обе компании при этом начнут открывать свои офисы, но продолжат придерживаться гибкого графика. Между тем генеральный директор Twitter Inc. Джек Дорси на днях объявил, что его сотрудники могут навсегда остаться на удаленной работе.

Теги: #facebook #цукерберг
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