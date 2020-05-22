В Киевской области не будут пока что смягчать ограничительные меры

В Киевской области с пятницы, 22 мая, не будет смягчения ограничительных мер в связи с противоэпидемической ситуацией, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба ОГА, сегодня в Киевской области следующие показатели: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) - 13,9 человек (нужно меньше 12-ти); загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%); среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

"Так как один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении ОГА на странице в Facebook в пятницу утром.

В то же время в облгосдаминистрации добавили, что в случае улучшения противоэпидемической ситуации решение об ослаблении карантина будет принято немедленно.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.