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05:50 22.05.2020

Трамп: Флаги припустят на три дня в США в память о жертвах COVID-19

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Трамп: Флаги припустят на три дня в США в память о жертвах COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что флаги на правительственных зданиях будут приспущены в течение трех дней, чтобы почтить память около 100 тыс. американцев, умерших от коронавируса.
"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных памятниках в течение следующих трех дней в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал Трамп в твиттере.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер четверга в США зарегистрировано более 1,5 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 94 тыс. человек в стране умерли.

Теги: #сша #флаги #коронавирус
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