Трамп: Флаги припустят на три дня в США в память о жертвах COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что флаги на правительственных зданиях будут приспущены в течение трех дней, чтобы почтить память около 100 тыс. американцев, умерших от коронавируса.

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных памятниках в течение следующих трех дней в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал Трамп в твиттере.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер четверга в США зарегистрировано более 1,5 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 94 тыс. человек в стране умерли.