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19:42 21.05.2020

Оператор ГТС Украины закупит 0,3 млрд куб. м газа и разместит их в ПХГ в режиме таможенный склад

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Оператор ГТС Украины закупит 0,3 млрд куб. м газа и разместит их в ПХГ в режиме таможенный склад

ООО "Оператор ГТС Украины" приобретет 0,3 млрд куб. м природного газа в рамках объявленных в апреле тендеров и разместит их подземных хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад".

Согласно объявлениям в системе ProZorro, ОГТСУ принимает тендерные предложения (пять лотов по 40 млн куб. м предельной стоимостью до EUR4,4 млн каждый и пять лотов по 20 млн куб. м предельной стоимостью до EUR2,2 млн каждый) до 2 июня.

Срок поставки – до 1 июля 2020 года. Оплата будут произведена в течение 10 дней на основании акта приема-передача газа в ПХГ "Укртрансгаза"(УТГ).

По словам главы ОГТСУ Сергея Макогона, которые цитируются в сообщении УТГ, тендер на закачку газа в режиме "таможенный склад" позволит компаниям-нерезидентам принять в нем участие без обязательства создавать дочерние компании в Украине.

"Напомним, что иностранные компании, которые ввозят газ в режиме "таможенного склада", не нуждаются в таможенном оформлении в течение трех лет и освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Уверены, что проведение тендера по международным стандартам поможет коллегам получить лучшую цену и привлечь международные компании к сотрудничеству", - отметили в УТГ.

Теги: #газ #склад #пхг
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