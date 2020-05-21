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18:52 21.05.2020

Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

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Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 января 2020 года закон о поправках в Налоговый кодекс №1210, который имплементирует ряд положений плана BEPS, сообщается на сайте президента.

"Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №466-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020", - указано в сообщении.

Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. В частности, документ вводит международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементацию положений Плана противодействия практикам размывания базы налогообложения и выведения прибыли из-под налогообложения (план BEPS).

В то же время президент обратился к правительству с рядом предложений, в частности, относительно определения четких и понятных правил налогообложения контролированных иностранных компаний (КИК) в связи с подписанием данного закона.

"В письме к премьер-министру Денису Шмыгалю глава государства предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определить четкие и понятные правила налогообложения КИК, а также предоставить налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19)", - говорится в сообщении.

По мнению президента, также должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Правительство обязано обеспечить защиту данных и информации из отчетности резидентов Украины относительно доходов за пределами страны, а также данных от компетентных органов иностранных государств, указано в сообщении.

"Должно быть рассмотрено установление уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации", - добавили в пресс-службе президента.

Помимо этого, правительство обязано подготовить предложения по усовершенствованию и упрощению администрирования налогов и сборов, четкости правил налогообложения и унифицировать терминологию.

Соответствующий законопроект правительство должно внести в парламент к концу этого года.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января приняла в целом закон с поправками в Налоговый кодекс, который, помимо норм трансфертного ценообразования, введения плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов, повышает также ряд рентных ставок.

Ранее документ был жестко раскритикован бизнес-ассоциациями.

По мнению бизнеса, ряд его положений приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, ухудшению инвестпривлекательности страны и негативно повлияют на развитие экономики. Американская торговая палата в Украине среди таких назвала: отсутствие четкого алгоритма определения разумной экономической причины (деловой цели), приравнивание ставок налога на табакосодержащие продукты для нагревания к ставкам на сигареты, увеличение штрафов за несвоевременную уплату согласованного финансового обязательства, приравнивание ряда операций к фактической выплате дивидендов с начислением и уплатой авансовых взносов.

В то же время закон предусматривает сокращение штрафных санкций за несвоевременную регистрацию и нерегистрацию налоговых накладных, которые не предоставляются покупателю, и возобновление возмещения НДС при экспорте сои и рапса.

Теги: #зеленский #налоговый_кодекс
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