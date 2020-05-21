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18:20 21.05.2020

В Украину прибыла гуманитарная помощь от Азербайджана для борьбы с коронавирусом

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В Украину прибыла гуманитарная помощь от Азербайджана для борьбы с коронавирусом

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретил в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь Украине в рамках противодействия распространению COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

"Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи были достигнуты по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшейся 26 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Жовква отметил, что Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса.

Замглавы ОП подчеркнул, что этот шаг стал очередным свидетельством прочности стратегического партнерства между Киевом и Баку.

Кроме того, по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые сорочки.

Теги: #коронавирус #гумпомощь #азербайджан
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