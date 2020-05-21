Боец ВСУ погиб, двое ранены и еще пятеро получили боевые травмы в четверг на Донбассе

В течение четверга российские наемники на Донбассе четырежды нарушили режим прекращения огня, применив, в том числе, 120-мм минометы, вследствие чего украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, а пятеро – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие … К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", - говорится в обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сводке по состоянию на 17.00 четверга.

Согласно информации, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по украинским военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских военных, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского, враг обстрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 мм.

"Такие преступные действия не остались без ответа. Наши подразделения активно применили имеющееся штатное вооружение, после чего враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении. Как сообщалось, в результате обстрелов 21 мая погиб украинский военнослужащий, командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Гурбанов. Ещё двое украинских военнослужащих ранены, четверо получили боевые травмирования. Все они эвакуированы в медицинские учреждения для предоставления необходимой помощи.