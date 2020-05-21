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14:55 21.05.2020

В Ровенской области смягчение карантина не планируется - глава ОГА

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В Ровенской области смягчение карантина не планируется - глава ОГА

В Ровненской области не планируется ослабление карантинных ограничений в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За минувшие сутки в Ровненской области зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По данным Коваля, была обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В учреждении подтверждены 12 случаев - 6 сотрудников и 6 подопечных - из них 8 госпитализированы.

"Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", - сообщил Коваль.

"Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - подчеркнул он.

Теги: #карантин #коваль #ровенская_область
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