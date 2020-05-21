"Укрзализныця" готова начать пассажирские перевозки

АО "Укрзализныця" (УЗ) готово к возобновлению пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", - сказал Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский", цитирует пресс-служба министерства.

Участие в инспекционном осмотре также приняли и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Максим Миняйло, начальник вокзала станции "Киев-Пассажирский" Петр Стецюк, и.о. директора департамента пригородных пассажирских перевозок УЗ Александр Болдов, а также и.о. директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Александр Декарчук.

Ведомство сообщает, что "Укрзализныця" уже завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Кроме того, по данным Мининфраструктуры, были отремонтировано здание пригородного вокзала. Его соединили покрытием с платформами и выполнили их зарежимление, чтобы исключить попадание безбилетных пассажиров. Заменено также освещение, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, билетные кассы, оборудованы новые туалеты, которые учитывают потребности маломобильных групп, в том числе людей с инвалидностью и мам с младенцами.

На вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица. Как ожидается, это поможет предупредить кражи, а также даст возможность правоохранительным органам отслеживать правонарушителей, которые передвигаются поездами. Во время инспекционного осмотра станции министр подчеркнул необходимость установления таких систем и на пригородном вокзале.

Криклий также осмотрел ремонтные работы на эскалаторе в вестибюле Центрального вокзала и поручил завершить их в короткие сроки, а не к концу года, как планировалось "Укрзализныцей".

"Ни о каких глобальных реформах не может быть и речи, если мы больше года ремонтируем эскалатор", - подчеркнул министр.

Ранее Криклий заявил, что повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.