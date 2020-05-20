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21:13 20.05.2020

МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

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МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против РФ в деле о незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота Украины и 24 членов их экипажа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Буквально до конца этой недели, именно 22 мая этого года мы планируем подачу меморандума в Международный морской трибунал против Российской Федерации в деле против незаконного задержания трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа", - сказал он в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" в среду.

Енин добавил, что Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

"Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы безусловно на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причем как материального, так и компенсации их моральных убытков", - подчеркнул он.

Замглавы МИД также заверил, что министерство работает над кейсами против России в полном объеме, и ни один процесс не приостановлен.

"Все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя. Наша команда на сегодняшний момент работает на отлично", - отметил он.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

Теги: #трибунал #украина #мид
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