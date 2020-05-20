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21:03 20.05.2020

Турсезон в Греции начнется 15 июня, международные рейсы на курорты возобновятся 1 июля

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Турсезон в Греции начнется 15 июня, международные рейсы на курорты возобновятся 1 июля

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду заявил, что туристический сезон в стране начнется 15 июня, сообщает агентство Associated Press.

Он отметил, что с 1 июля планируется начать постепенно возобновлять международные авиарейсы на греческие курорты.

Премьер указал, что Греции "удалось ограничить распространение вируса, и наша страна стала примером для подражания в том, что касается урегулирования кризиса в области здравоохранения".

Вместе с тем, он добавил, что иностранных туристов при въезде в страну будут тестировать на предмет заражения коронавирусом.

Греческое правительство ввело ограничительные меры в стране еще на ранних этапах вспышки коронавируса, что привело к тому, что число заболеваний коронавирусом в Греции значительно ниже, чем в других европейских странах, отмечает агентство.

За последние сутки в стране зарегистрировали лишь десять новых случаев заражения, один человек скончался.

В Греции уже открылись многие популярные у туристов достопримечательности, более 200 археологических памятников, в частности, уже возобновил работу Акрополь в Афинах.

Теги: #туризм #греция #премьер
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