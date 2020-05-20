Полиция Закарпатья сообщила о подозрении двум местным жителям, причастным к стрельбе в Мукачево в феврале

Полиция Закарпатской области сообщила о подозрении двум жителям Мукачевского района, причастным к стрельбе в г. Мукачево в феврале 2020 года, во время которой были ранены двое местных жителей.

"В ходе проведенных масштабных оперативных мероприятий правоохранителями собраны доказательства, доказывающие причастность к совершению данного преступления двух местных жителей. Это 41-летний житель с. Старое Давыдково Мукачевского района и 33-летний житель Мукачево", - сообщает прокуратура Закарпатской области.

По данным следствия, подозреваемые совместно, четко спланировали преступление. В частности, они закупили оружие, разведали повседневный маршрут потерпевших, подобрали место нападения и спланировали пути отхода.

Обоим инкриминируют ч.2 ст.15, п.1, 12 ч.2 ст.115 (завершенное покушение на убийство двух и больше лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Второй подозреваемый на данный момент безальтернативно содержится под стражей по подозрению в совершении других преступлений - в частности, в покушении на убийство таксиста в Мукачеве 17 марта 2020 года.

Как сообщалось, в Мукачево Закарпатской области в 09:50 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения. Оба были госпитализированы. Один из пострадавших был доставлен в реанимацию. Его состояние оценивалось как тяжелое, однако раненый оставался в сознании.

Позже на внеочередной сессии Мукачевского городского совета 7 февраля депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом о предоставлении городу неотложной правоохранительной помощи - в частности, провести оперативную и профилактическую отработку города спецподразделениями Нацполиции и Нацгвардии, изменить руководство городского управления полиции и усилить его личный состав специалистами из других регионов страны, а также усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево.