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19:03 20.05.2020

Air France-KLM спишет 500 млн евро во II кв. в связи с выводом из эксплуатации самолетов A-380

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Air France-KLM спишет 500 млн евро во II кв. в связи с выводом из эксплуатации самолетов A-380

Франко-голландская Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, выводит из эксплуатации самолеты Airbus A-380 раньше запланированного срока на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и его последствиями для деловой активности.

В связи с этим, компания зафиксирует разовые списания в размере порядка 500 млн евро во втором квартале 2020 года.

"Вывод самолетов A-380 из эксплуатации, изначально запланированный на конец 2022 года, соответствует стратегии повышения конкурентоспособности парка самолетов при его продолжающейся трансформации за счет более современных, высокопроизводительных самолетов с существенно более низким экологическим следом", - говорится в пресс-релизе Air France-KLM.

Новые самолеты, в том числе Airbus A-350 и Boeing-787 заменят A380 в парке Air France-KLM.

Акции Air France-KLM подешевели в среду на 0,5%. С начала 2020 года их стоимость упала на 62%.

Теги: #авиаперевозчик #изменения #флот
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