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15:21 20.05.2020

Кабмин перевел карантин в адаптивный по регионам с 22 мая по 22 июня с этапами послабления с 1 и 10 июня

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Кабмин перевел карантин в адаптивный по регионам с 22 мая по 22 июня с этапами послабления с 1 и 10 июня

Кабинет министров ввел адаптивный карантин по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послабления.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду с однодневной доработкой.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что при переходе области на следующий этап послабления карантина будет учитываться инцидентность, загруженность коек пациентами с коронавирусом и количество тестирований.

"Проектом постановления предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантина с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили. Что изменяется - мы вводим некоторые критерии эпидситуации в регионах, а именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения, которое должно быть меньше 12 лиц: загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, что должно составлять менее 50%; а также количество тестирований методом ПЦР и ИФА - более чем 12 на 100 тыс. населения за последние семь дней",- сказал он в ходе заседания правительства.

Министр подчеркнул, что послабления противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"У нас вводится пять этапов, сейчас мы на первом, с 22 мая будет второй и так каждый этап это 10 дней",- добавил он.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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